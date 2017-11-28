Брак Джигарханяна расторгнут

Известный актер Армен Джигарханян новогодние праздники встретит в статусе холостяка. Но в случае, если Виталина Цымбалюк-Романовская не будет против. Как стало известно, накануне Мировой судебный участок 202 района Кунцево расторг брак артиста.

На развод с Виталиной Армен Борисович подал в начале ноября на фоне громкого скандала. Актер обвинял жену в мошенничестве и угрозах. 27 ноября суд расторг брак пары. «Если в течение месяца ни одна из сторон не обжалует решение о расторжении брака, то оно вступит в законную силу», - сообщил журналистам адвокат артиста. Сам Армен Борисович сейчас находится в санатории и, по словам юриста, «чувствует себя великолепно».

Цымбалюк-Романовская против развода не возражала. Однако бывшим супругам предстоит разбирательство по поводу раздела имущества. Ранее Виталина уже дала понять, что после развода Джигарханяну фактически будет негде жить.

По словам адвоката артиста, Армен Борисович ранее продал свою долю от квартиры в Староконюшенном переулке в центре Москвы, при этом часть денег от сделки «сняла со счета Виталина». Представительница Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что подобные заявления не имеют оснований.

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Источник фото: Globallookpress.com