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Алика Смехова отметит юбилей с песнями


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27 марта Алике исполнится 50 лет. Готовиться к празднованию круглой даты лучше заранее. И Алика Смехова именно так и делает. Звезда уже запланировала провести творческий вечер 27 марта в Центральном доме литераторов.

Смеховой есть что вспомнить к круглой дате. Специально по случаю юбилея актрисы монтируется фильм из главных киноработ Алики. В картину войдут эпизоды из «Курьера», «Женщины дня», фильма «Мечты идиота», сериалов «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и «Дневник доктора Зайцевой». В рамках программы вечера именинница исполнит несколько песен.

Звезда также планирует выпустить диск «Огорчить могу – обидеть никогда» - литературная композиция по воспоминаниям и дневникам Фаины Раневской в исполнении Алики.

Между прочим, Смехова относится к возрасту философски. И в отличие от большинства своих коллег не пытается повернуть время с помощью пластического хирурга. «С возрастом бороться бесполезно. На мой взгляд, мудрее смириться и научиться принимать себя такой, какая вы есть. Ни одному человеку на земле время не играет на руку. Так что к изменениям облика надо готовиться и поддерживать данную природой красоту. Главное – не лениться», - рассуждала артистка в одном из интервью.

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0 Не нравится 0 Нравится 01.02.2018 Теги: Алика Смехова

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