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Хмельницкая поразила гибкостью


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Алена Хмельницкая - женщина не просто красивая. Но стройная и гибкая. Накануне актриса продемонстрировала потрясающую растяжку.

 

Публикация от alxmel (@alxmel)

 

На фото Алена запечатлена на шпагате. «Главное - встать с кровати и лечь на коврик!!!» - сообщила актриса.

Поклонники звездой восхищены: «Супер, супер и еще раз супер! Умница, красавица и очень талантливая девушка», «Невероятная растяжка!!! Вы удивляете постоянно!», «Алена, так ты крутая!!! Очень впечатляет!»

Между прочим, актриса не раз говорила о любви к спорту. Причем порой звезду тянет на экстрим. «Если есть возможность попробовать что-то новенькое, обязательно попробую. Недавно научилась ездить на мотоцикле. Ходила на занятия с инструктором, он обучал меня азам управления. Теперь могу гонять даже по Москве. Нравится в отпуске полетать над морем на парапланчике», - говорила Алена в одном из интервью. Как уточняется, сейчас большую часть времени Хмельницкая проводит в Петербурге на съемках новой картины «Ждите неожиданного» по мотивам детектива Татьяны Устиновой. Поддерживает актрису дочь Ксения. Девочка даже сыграла одну из эпизодических ролей, но съемка в массовке Ксении не понравилась.

Ранее мы писали:

Алена Хмельницкая не любит сериалы. Артистку не привлекают проекты, сниматься в которых сложно, а качество сценария часто оставляет желать лучшего. 

Алена Хмельницкая: «Мужчины у нас не перевелись». Актриса уверена, что одиноких мужчин предостаточно.

Алена Хмельницкая любит экстремальный спорт. Звезда с удовольствием катается на мотоцикле, стреляет в тире, любит полетать на параплане во время отдыха. 



0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2017 Теги: Алена Хмельницкая

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