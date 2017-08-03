Хмельницкая поразила гибкостью

Алена Хмельницкая - женщина не просто красивая. Но стройная и гибкая. Накануне актриса продемонстрировала потрясающую растяжку.

Публикация от alxmel (@alxmel) Авг 2 2017 в 1:46 PDT

На фото Алена запечатлена на шпагате. «Главное - встать с кровати и лечь на коврик!!!» - сообщила актриса.

Поклонники звездой восхищены: «Супер, супер и еще раз супер! Умница, красавица и очень талантливая девушка», «Невероятная растяжка!!! Вы удивляете постоянно!», «Алена, так ты крутая!!! Очень впечатляет!»

Между прочим, актриса не раз говорила о любви к спорту. Причем порой звезду тянет на экстрим. «Если есть возможность попробовать что-то новенькое, обязательно попробую. Недавно научилась ездить на мотоцикле. Ходила на занятия с инструктором, он обучал меня азам управления. Теперь могу гонять даже по Москве. Нравится в отпуске полетать над морем на парапланчике», - говорила Алена в одном из интервью. Как уточняется, сейчас большую часть времени Хмельницкая проводит в Петербурге на съемках новой картины «Ждите неожиданного» по мотивам детектива Татьяны Устиновой. Поддерживает актрису дочь Ксения. Девочка даже сыграла одну из эпизодических ролей, но съемка в массовке Ксении не понравилась.

Ранее мы писали:

Алена Хмельницкая не любит сериалы. Артистку не привлекают проекты, сниматься в которых сложно, а качество сценария часто оставляет желать лучшего.

Алена Хмельницкая любит экстремальный спорт. Звезда с удовольствием катается на мотоцикле, стреляет в тире, любит полетать на параплане во время отдыха.