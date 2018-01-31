Маликовы представили сына

Семья Дмитрия Маликова все еще принимает поздравления. На прошлой неделе у артиста родился сын. А вчера супруга звезды Елена опубликовала снимок семьи в новом составе. На фото запечатлены Дмитрий и Елена Маликовы в поцелуе и дочь пары Стефания с малышом на руках. Правда, пока супруги предпочитают не показывать лицо младенца.

Публикация от elena malikova (@elenamalikova) Янв 30, 2018 at 12:20 PST

Как известно, пара обратилась за услугой к суррогатной матери. Подробности Маликовы, скорее всего, расскажут позже, а пока Елена вспомнила, какую важную роль в ее жизни сыграла старшая дочь Ольга.

«Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась: я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда! Где один - за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!» - написала дама в Insta.

В комментариях не обошлось без дискуссии: «Я, конечно, все понимаю, но что они, что Пугачева, о детях совсем не думают?», «Здоровья малышу и счастья родителям, но все же считаю, если у тебя есть нормальный мужчина, зачем ждать 18 лет, чтобы родить второго ребенка. А могли бы и троих, парадокс, чем больше денег, тем меньше детей», «Впору уже внуков нянчить... А теперь придется как Пугачева молодиться, чтобы хоть как-то соответствовать своему подрастающему сыну. Дети, конечно, всегда хорошо, но все должно быть вовремя. Поздравляю Вас и Дмитрия!»

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