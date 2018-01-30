Юрий Маликов рассказал о внуке

Известный артист Дмитрий Маликов на прошлой неделе стал гордым отцом сына. Как стало известно, певец и его супруга Елена решились на суррогатное материнство. Накануне малыша привезли в Москву, и своими эмоциями с прессой поделился счастливый дедушка Юрий Маликов.

Руководитель ВИА «Самоцветы» рассказал о рождении внука. По словам артиста, он с нетерпением ждет встречи с малышом, который родился в Санкт-Петербурге. Накануне Дмитрий Маликов с женой привез мальчика в Москву. Как пояснил Юрий Федорович, имя ребенку пока еще не выбрали. Родители решили не загадывать и определиться уже после появления малыша на свет. «Традиций у нас нет, главное слово всегда остается за родителями. И в данном случае как решат малыша назвать Дима с Леной, так и будет. Мы с супругой никогда не вмешиваемся. Тем более у Лены с Димой прекрасный вкус», - цитирует артиста «Московский комсомолец».

Напомним, о рождении сына у Дмитрия Маликова стало известно в пятницу. В понедельник, 29 января - в день своего 48-летия - артист лично подтвердил информацию в Instagram. «Я абсолютно счастлив! Чего и Вам желаю! Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют».

У Дмитрия и его супруги Елены есть дочь Стефания, которой в феврале исполнится 18 лет. Маликов и его жена живут вместе с 1992 года, но бракосочетание решили провести лишь в 2000 году после рождения дочери.

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