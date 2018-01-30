Самойлова выступит во втором полуфинале «Евровидения»
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Накануне выяснилось, кто и в каком порядке будет представлять Россию на «Евровидении-2018». Как и ожидалось, в Лиссабон отправится Юлия Самойлова. И выступит девушка в начале второго полуфинала.
Конкурс стартует в столице Португалии 8 и закончится 12 мая. Юлия Самойлова уже начала подготовку к шоу. А на Первом канале подтвердили участие девушки.
«Как Первый канал сообщал в марте прошлого года, когда Юлии Самойловой еще не отказали в участии в конкурсе, она в любом случае станет участницей "Евровидения", если не в 2017, то в 2018 году. Мы подтверждаем, что так и произойдет. Юлия начала подготовку к конкурсу», - цитирует представителя «Останкино» РИА Новости.
29 января прошла жеребьевка участников, и по ее итогам исполнители из Белоруссии, Болгарии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Литвы, Албании, Чехии, Израиля, Эстонии, Австрии, Ирландии, Армении, Швейцарии, Финляндии, Кипра, Хорватии, Греции и Македонии выступят в первом полуфинале 8 мая.
Второй полуфинал 10 мая откроет Самойлова. Конкуренцию ей составят представители Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Молдавии, Сан-Марино, Нидерландов, Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины.
Кстати, представитель Белоруссии Никита Алексеев уже представил клип на композицию Forever, с которой он выступит на конкурсе.
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