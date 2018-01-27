 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

У Маликова родился сын


0 0

Дочь Дмитрия Маликова Стефания - уже студентка. Но, похоже, певец не до конца реализовал свой потенциал отца. По некоторым данным, у артиста родился сын.

48-летний Маликов и его супруга Елена обратились за услугой к суррогатной матери. В пятницу ряд СМИ сообщил о рождении малыша в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. Сам Дмитрий узнал о пополнении, будучи на гастролях в Екатеринбурге, и, по некоторым данным, сообщение подтвердил, но не стал вдаваться в подробности.

Кстати, Елена Маликова в одном из интервью говорила, как сильно изменился артист после рождения дочери Стефании. «Стефания привнесла в нашу жизнь много хорошего. С ее появлением на свет Дмитрий очень изменился. Стал собранным, ответственным, более серьезным, прямо Мужчиной с большой буквы. Почувствовал себя отцом и словно вырос, его мужское эго, наверное, расцвело. Даже осанка изменилась — мне казалось, что его плечи стали шире. Дескать, теперь вы все за моей спиной».

Некоторые обозреватели обращают внимание, что в последнее время артист нередко забавляется, устраивая невинные провокации. Сам же Дмитрий недавно пошутил в соцсетях: «Ох уж это неумолимое время! Дети моих одноклассников уже почти мои ровесники! Надо же...))»

Ранее мы писали:

Маликов учит пикапу. Артист представил любопытный клип.

Дмитрий Маликов: «Моя внешность хороша от природы». Певец надеется, что в будущем ему не понадобятся пластические операции.

Дмитрий Маликов вспомнил о романе с Натальей Ветлицкой. По словам артиста, Наталья была яркой, талантливой девушкой. 



0 Не нравится 0 Нравится 27.01.2018 Теги: Дмитрий Маликов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Гость
    Заработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на http://sngrek.pw
    		28.01.18 04:51
         
    -1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору