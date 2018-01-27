У Маликова родился сын

Дочь Дмитрия Маликова Стефания - уже студентка. Но, похоже, певец не до конца реализовал свой потенциал отца. По некоторым данным, у артиста родился сын.

48-летний Маликов и его супруга Елена обратились за услугой к суррогатной матери. В пятницу ряд СМИ сообщил о рождении малыша в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. Сам Дмитрий узнал о пополнении, будучи на гастролях в Екатеринбурге, и, по некоторым данным, сообщение подтвердил, но не стал вдаваться в подробности.

Кстати, Елена Маликова в одном из интервью говорила, как сильно изменился артист после рождения дочери Стефании. «Стефания привнесла в нашу жизнь много хорошего. С ее появлением на свет Дмитрий очень изменился. Стал собранным, ответственным, более серьезным, прямо Мужчиной с большой буквы. Почувствовал себя отцом и словно вырос, его мужское эго, наверное, расцвело. Даже осанка изменилась — мне казалось, что его плечи стали шире. Дескать, теперь вы все за моей спиной».

Некоторые обозреватели обращают внимание, что в последнее время артист нередко забавляется, устраивая невинные провокации. Сам же Дмитрий недавно пошутил в соцсетях: «Ох уж это неумолимое время! Дети моих одноклассников уже почти мои ровесники! Надо же...))»

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