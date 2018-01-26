Екатерина Гордон отказалась от участия в президентских выборах

Телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон сегодня устроила сенсацию. Она собрала необходимое число подписей для участия в предвыборной президентской кампании и... сняла свою кандидатуру.

Как заявила Гордон на специальной пресс-конференции: ​«Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК».

В своем Insta Екатерина уточнила: «Я объявляю о создании Конституционно-демократической партии России и выходе из Выборного фарса, в котором все предопределено в пользу реальной работы во благо Народа. Я знаю итоги выборов уже сегодня: Путин и четыре кремлевских проекта. <...>. Мне не интересен диалог с марионетками, поскольку даже их кукловод не хочет с ними дебатировать. Мне интересна реальная политическая работа и борьба за конституционные нормы».

Заявление Гордон произвело сильное впечатление. «Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала… Если уж участвовать в шоу и фарсе, то в наиболее интересной части надо участвовать… Логики не вижу, но надеюсь, что Екатерина Гордон придет… и объяснит, что это значит», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

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