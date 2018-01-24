Никита Пресняков заподозрил Бузову в махинациях

Феномен популярности песен Ольги Бузовой обсуждается не один месяц. Некоторые восхищаются трудолюбием и упорством девушки, другие откровенно посмеиваются над качеством ее композиций. Никита Пресняков же полагает, что, продвигая свои песни, Бузова использует не самые корректные методы.

Никита давно выступает солистом рок-группы Multiverse, нередко принимает участие в различных музыкальных телешоу. Обсуждая особенности творчества своего коллектива в соцсетях, Пресняков не удержался от шпильки в адрес Бузовой.

«У нас сложнее подход, а не как у "некоторых" — за счет накруток и бабла делать, чтоб твой "хит" был на первом месте в чарте iTunes», — написал артист, добавив, что он знаком с теми, кто занимается продвижением Бузовой. Впрочем, через некоторое время Никита пост удалил, сообщает Ura.ru.

Ранее Пресняков уже довольно резко высказывался по поводу музыкального творчества Ольги. «У меня просто нет слов. Я не хочу обижать этого человека, может быть, она хороший человек, но так делать нельзя. С музыкой сейчас и так все плохо, так зачем еще лить водку в огонь?» - говорил музыкант.

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