Алика Смехова экспериментирует со стилем

Актриса Алика Смехова считается одной из самых эффектных дам в российском кинематографе. Ее нередко называют «роковой женщиной», ее стилем восхищается даже модный критик Александр Васильев. Но Алика вовсе не из тех, кто останавливается, достигнув определенного статуса. Смехова достаточно увлеченно экспериментирует со стилем.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) Янв 21, 2018 at 11:50 PST

Накануне Алика похвасталась новым образом. В ботфортах пепельного оттенка на низкой подошве, в платье-свитере молочного цвета и с ниткой жемчуга актриса посетила премьеру картины «Хэппи-энд».

Выглядела Смехова довольно интересно, подписчики не скупились на комплименты по поводу стильного наряда, многие отмечали «породу».

Ранее сама Алика призналась, что зрелым актрисам довольно сложно найти интересные роли. «Меня спасает то, что я характерная актриса. И с удовольствием могу быть клоунессой, не боюсь выглядеть некрасивой, эксцентричной. Дай бог дорасти до уровня Раневской — я была бы не против! Я беру себе такое направление, в ту сторону... Жизнь актера — это по определению огромная зависимость от обстоятельств, от других людей. Выберут — не выберут, попал — не попал, нравишься — не нравишься. И тут уж все зависит не только от твоего характера и таланта, но и от удачи».

Ранее мы писали:

Алику Смехову убедили выйти замуж. С актрисой произошел забавный случай.

Хмельницкая поразила гибкостью. Еще одна конкурентка Анастасии Волочковой.