Возможно ли? Официальный брак без регистрации

Институт брака переживает не лучшие времена. Некоторые пары принципиально отказываются от штампа в паспорте, некоторые просто не утруждают себя оформлением документов. Сенатор Антон Беляков выступил с инициативой ввести в Семейный кодекс РФ дополнения, согласно которым незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары.

Парламентарий предлагает дополнить кодекс понятием «фактические брачные отношения». По сути, это «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)».

По словам Белякова, многие россияне не только отказываются регистрировать отношения, но даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального.

«Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение».

Сенатор уточнил, что к состоящим в фактических брачных отношениях будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим зарегистрировать брак: достижение брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками.

Ранее мы писали:

Джигарханян обошел Абрамовича. Развод актера наделал больше шума, чем развод олигарха.

Юрий Лоза заинтересовался браком Краско. Музыканта интересует, как актер общается с тещей.

Роза Сябитова: «Нет матерей-героинь-одиночек». По наблюдениям свахи, чем больше в семье детей – тем ниже риск развода.