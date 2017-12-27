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Джигарханян обошел Абрамовича


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Пора уже подвести итоги года. РИА "Новости" так и сделало, составив перечень самых нашумевших звездных разводов. Лидером своеобразного рейтинга оказалось скандальное расставание Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Скандал вокруг известного артиста начался в октябре, после того как стало известно об уходе Армена Борисовича из дома. Актер обвинил супругу в мошенничестве, потребовал ее увольнения с поста директора театра Джигарханяна. Виталина уволилась, Армен Борисович подал на развод.

В ноябре развод был фактически оформлен, но сейчас бывшие супруги делят имущество. Актер настроен решительно. Он считает Виталину отъявленной мошенницей и намерен добиваться наказания за правонарушения. «В данном конкретном случае я даже буду просить, чтобы ее посадили. Ее надо бояться», — заявил Джигарханян изданию «Московский комсомолец».

Как уточняется, в августе стало известно о расставании миллиардера Романа Абрамовича с галеристкой Дарьей Жуковой, однако особой шумихи не было. Кстати, по слухам, сейчас 36-летняя Жукова увлечена 32-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом III, бывшим бойфрендом Пэрис Хилтон.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2017 Теги: Армен Джигарханян

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