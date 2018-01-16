Долецкая объяснила, как изменилось представление о роскоши

Алена Долецкая остается одной из самых ярких леди в мире российских моды и глянца. Бывшего редактора изданий Vogue и Interview можно назвать экспертом в вопросах стиля и самопрезентации. Долецкая легко замечает намеки на новые тренды и чувствует серьезные изменения. И сейчас Алена подтверждает: понятия статуса и роскоши серьезно меняются.

В свое время Долецкая не просто следила за изменениями модного и гламурного дискурса, но и направляла его. В новом интервью Алена поясняет, что теперь шикарные аксессуары не знак статуса. Более того, роскошная сумка Chanel в зависимости от контекста может даже в некотором роде подпортить имидж владелицы.

Публикация от Aliona Doletskaya (@alionadol) Ноя 28, 2017 at 1:51 PST

«Раньше заход в любое заведение с сумкой Hermes сообщал, кто вошел, с чем вошел и сколько он стоит. В комплекте к сумке шли дорогие часы, платье Dolce&Gabbana из последней коллекции, кольцо Graff с бриллиантом на 32 карата. Сейчас новое поколение говорит: "Стоп-стоп, то, что вы считали роскошью, — это не роскошь. То, что вы считали статусом, — не статус. То, что вы считали модным, — для нас это не мода"», - рассуждает Долецкая.

Публикация от Aliona Doletskaya (@alionadol) Ноя 22, 2017 at 4:10 PST

Алена указывает на признаки осознанного потребления. «Когда человеку намного важнее он сам и его собственный неповторимый стиль, чем набор модных вещей, брендов, тенденций, который он на себя наденет. Для него главное — соответствовать в первую очередь себе, ситуации и чувствовать себя в этот момент комфортно. А сэкономленные деньги потратить на другое: на опыт, впечатления, эмоции», - говорит звезда изданию Lenta.ru.

Согласны с Аленой?

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Источник фото: Globallookpress.com