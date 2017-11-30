Вайкуле затмила Брежневу

Вера Брежнева давно считается одной из самых эффектных артисток отечественной эстрады. Она не раз получала всяческие титулы: «Самая привлекательная», «Самая стильная», «Самая сексуальная». Но сейчас у 35-летней Брежневой, похоже, появилась серьезная конкурентка.

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Ноя 27 2017 в 3:56 PST

На днях певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем Insta совместный снимок с Брежневой. «Встреча за кулисами», - пояснила 63-летняя артистка. Поклонники Лаймы и Веры были слегка шокированы и принялись увлеченно обсуждать, кто из певиц выглядит лучше.

«Шикарная женщина. Чувствуется порода. Она в любом возрасте будет блистать (это о Лайме). Ну а Вера... просто Вера», «Вот тебе и возраст... Кому сколько, затрудняюсь уже и сказать», «Да уж. Вера на фоне Лаймы как бродяжка. Что значит порода и шарм».

Кстати, Вайкуле весьма тщательно следит за собой. Она уверена, что к собственному телу необходимо относиться максимально бережно. Не пренебрегать здоровым сном, стараться избегать ненужных стрессов. Лайма полагает, что какое-то время мы живем взаймы у собственного тела, так что лучше не расходовать внутренние ресурсы попусту.

Ранее мы писали:

Лайма Вайкуле: «Все хочется быть загадкой» . Будучи на седьмом десятке, звезда продолжает записывать диски, выступать с концертами и кокетничать.

Лайма Вайкуле готова последовать примеру Марлен Дитрих. Певица думает, что поклонники хотят видеть своего кумира вечно молодым.

Лайма Вайкуле отказалась сниматься для Playboy. По словам звезды, она запросила слишком высокий гонорар.