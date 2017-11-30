 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Вайкуле затмила Брежневу


1 0

Вера Брежнева давно считается одной из самых эффектных артисток отечественной эстрады. Она не раз получала всяческие титулы: «Самая привлекательная», «Самая стильная», «Самая сексуальная». Но сейчас у 35-летней Брежневой, похоже, появилась серьезная конкурентка.

 

На днях певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем Insta совместный снимок с Брежневой. «Встреча за кулисами», - пояснила 63-летняя артистка. Поклонники Лаймы и Веры были слегка шокированы и принялись увлеченно обсуждать, кто из певиц выглядит лучше.

«Шикарная женщина. Чувствуется порода. Она в любом возрасте будет блистать (это о Лайме). Ну а Вера... просто Вера», «Вот тебе и возраст... Кому сколько, затрудняюсь уже и сказать», «Да уж. Вера на фоне Лаймы как бродяжка. Что значит порода и шарм».

Кстати, Вайкуле весьма тщательно следит за собой. Она уверена, что к собственному телу необходимо относиться максимально бережно. Не пренебрегать здоровым сном, стараться избегать ненужных стрессов. Лайма полагает, что какое-то время мы живем взаймы у собственного тела, так что лучше не расходовать внутренние ресурсы попусту.

Ранее мы писали: 

Лайма Вайкуле: «Все хочется быть загадкой». Будучи на седьмом десятке, звезда продолжает записывать диски, выступать с концертами и кокетничать. 

Лайма Вайкуле готова последовать примеру Марлен Дитрих. Певица думает, что поклонники хотят видеть своего кумира вечно молодым.

Лайма Вайкуле отказалась сниматься для Playboy. По словам звезды, она запросила слишком высокий гонорар.



0 Не нравится 1 Нравится 30.11.2017 Теги: Лайма Вайкуле

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору