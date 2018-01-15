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Солнцев советует Аршавиной «выдохнуть»


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Скандал с высадкой Алисы Аршавиной с борта самолета «Аэрофлота» обсуждается вторую неделю. Аршавина обвиняет авиакомпанию в причинении вреда здоровью, «Аэрофлот» намерен взыскать с дамы издержки за вынужденную задержку самолета. А Рустам Солнцев советует Алисе успокоиться.

Как сообщалось ранее в официальном заявлении «Аэрофлота», из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса из Москвы в Алма-Ату 6 января 2018 года.

Чуть позже бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов пояснил журналистам, что сумма иска может оказаться внушительной, но суть в другом. «В случае скандала с Аршавиной расходы не критически большие, но они серьезные для авиакомпании. Пусть это будет хоть тысяча рублей, все равно. Кто дал право грабить авиакомпанию из-за своего деструктивного поведения?»

Шоумен Рустам Солнцев старается урезонить Аршавину. «Послушайте, мне одному кажется, что крайняя жена Аршавина не в себе?! А красивая она – глаза, губы, детей куча… Вообще загляденье, а не девчонка. И вдруг - такое. Сначала ее ссадили с самолета за грязные подгузники. Потом, видимо, надышавшись этими подгузниками, она стала посылать эсэмэски стюардессе с оскорблениями, а потом пошли оскорбления и в адрес казахстанской фотомодели, которая осмелилась сфотографироваться с ее мужем, с этим Аршавиным. <...>. Милая, я тебя очень прошу, остановись! Ты не майор спецслужб, ты просто молодая мама. Все нормально, выдохни. Люблю тебя. Обнял», - приводит слова парня Starhit.

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0 Не нравится 1 Нравится 15.01.2018 Теги: Алиса Аршавина

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