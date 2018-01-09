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Регина Тодоренко: «У меня потерялась искра»


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2018 год Регина Тодоренко начала с действительно чистого листа. В конце прошлого года девушка объявила об уходе с телепроекта «Орел и Решка», принесшего ей популярность. А теперь рассказала, как решилась на такой серьезный поворот.

В конце ноября Тодоренко сообщила, что ее «путешествия закончились». По словам девушки, ей потребовался перерыв, поскольку кругосветное путешествие оказалось не только очень интересным и увлекательным. Регина банально вымоталась до последнего.

«По возвращении родители и друзья стали говорить, что у меня потерялась искра. И оказались правы на все сто. Мы с Лесей Никитюк были полностью истощены – и как личности, и как авторы. Выжаты по максимуму до такой степени, что ничего не могли делать. Как следствие, проснулись жуткая лень и апатия», - рассказала девушка Starhit.

Тодоренко напомнила, что ученые советуют менять сферу деятельности раз в четыре года. Сейчас для Регины наступил момент, когда отдых - крайне важен. А после паузы девушка намерена заняться созданием семьи.

«Безумно хочется своего теплого, уютного гнездышка, в котором встречают объятиями и вкусным супом. Наступил момент принятия себя как реализовавшейся личности. Пора браться за другую сферу жизни – сделать вклад в этот мир: преподавать и делиться накопленными знаниями, стать мамой маленького человечка, которому однажды подарю жизнь».

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Настя Ивлеева стала ведущей шоу «Орел и решка». Компанию девушке составит диджей Антон Птушкин.


0 Не нравится 1 Нравится 09.01.2018 Теги: Регина Тодоренко

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