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Настя Ивлеева стала ведущей шоу «Орел и решка»


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На следующей неделе на телеканале «Пятница» стартует новый сезон популярного шоу «Орел и решка». Причем с новыми ведущими и в слегка обновленном формате. Теперь звездами проекта станут Instagram-блогер Настя Ивлеева и диджей Антон Птушкин.

О своем дебюте на шоу Настя Ивлеева, блогер с более чем 3,2 млн подписчиков, сообщила в соцсетях на днях.

«Я - ВЕДУЩАЯ невероятной передачи о путешествиях «Орел и решка. Перезагрузка»❗️ ПЕРВАЯ СЕРИЯ выходит на телеканале «Пятница» 14.03.17 в 19:00❗️ Да-да, именно так называется новый сезон, который я буду вести с прекрасным соведущим. Те, кто является фанатом шоу, не переживайте, "Рай и Ад" с Лесей и Региной будет идти в параллель. А мы путешествуем по городам, в которых были Андрей и Жанна целых 6 лет назад! Смотрим, какие произошли перемены, и стараемся интересно и весело об этом рассказать».

Девушка призналась, что ее английский «не очень», но теперь у нее прекрасная мотивация для изучения.

Ивлеева, уроженка Санкт-Петербурга, известна публике как звезда Insta и ведущая реалити-шоу «Можно все» на телеканале «Ю». Девушка встречается с музыкантом Арсением Бородиным и недавно снялась в его видеоклипе на песню «Родная».

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0 Не нравится 0 Нравится 10.03.2017 Теги: Орел и решка

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