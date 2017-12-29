Литвинова с подозрением относится к Собчак

Когда Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты РФ, над ней посмеивались. Сейчас Собчак ведет весьма активную предвыборную кампанию, и скептических замечаний в адрес звезды все меньше. А Рената Литвинова даже заметила, что процесс приносит Ксении большое удовольствие.

Рената Литвинова дала большое интервью, в котором поделилась, в частности, соображениями по поводу выдвижения Собчак. «Мы все знаем очень много о Ксении Анатольевне. Это единственный кандидат, который очень прозрачен. Но то, с какой силой она рванула, с достаточно сильной командой... Это вызывает вопросы: откуда возникла эта идея, что, будучи просто редактором глянцевого журнала и достаточно успешной телеведущей и журналисткой, она вдруг возымела такие амбиции? Это достаточно неожиданно и, может быть, даже подозрительно», - рассуждает кинозвезда.

«Но я вижу, как это ей приносит счастье, как она получает удовольствие... - особо отметила Рената Муратовна. - Кто стоит за ней — я не понимаю».

Литвинова добавила, что восхищается женщинами в политике, но сама туда ни ногой. Она считает политику «самым грязным жанром».

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