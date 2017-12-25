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Ксения Собчак: «Любимый праздник все-таки 1 января»


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Новый год к нам мчится, и звезды делятся своими планами на праздники. Ксения Собчак, например, намерена 1 января провести в приятном ничегонеделании. Как шутит знаменитость, похоже, она стареет.

На днях Собчак написала о своих планах в Insta: «Говорили сегодня про Новый год с мужем и единогласно решили, что любимый праздник это все-таки 1 января - с тишиной, возможностью долго валяться в кровати и доедать обветренный оливье с друзьями. Видимо, это старость:)».

Подписчики поспешили успокоить Ксению: «Ксения, удивительно, но это так в точку! Это так всем знакомо, это не старость, это и есть обычное счастье!», «Это не старость, просто 1 и 2 января это реально те дни, когда по работе 99% не позвонят», «Новый год - семейный праздник! Это не старость еще».

Кстати, на выходных Ксения Собчак выдвинута в кандидаты в президенты РФ от политической партии «Гражданская инициатива». Решение было принято на очередном съезде партии в субботу. На съезде Собчак также представила свою предвыборную программу. Как пояснила Ксения, ее программа - это «123 трудных шага», касающихся внешней и внутренней политики, экономического развития и социальной политики.

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0 Не нравится 0 Нравится 25.12.2017 Теги: Ксения Собчак

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