 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Она вернулась: Примадонна сняла номер для новогоднего шоу


1 0

Разве можно представить новогоднюю ночь без оливье? Константин Эрнст в начале года заметил, что появление Аллы Пугачевой в праздничных телешоу - такой же важный элемент, как традиционный салат. И несмотря на заявления о том, что дива «надоела», Примадонна все же блеснет в новогодней программе.

По данным СМИ, Алла Борисовна все же согласилась на съемки небольшого новогоднего перформанса буквально в последнюю минуту. Съемки проходили на выходных в одном из отелей в центре Москвы в обстановке строгой секретности.

Как уточняется, Пугачева для праздничного шоу Первого канала исполнила новую песню Олега Влади «Я летала».

Ранее дива отказывалась как от съемок, так и от выступления на корпоративах (несмотря на весьма заманчивые гонорары). Но в конце концов Алла Борисовна поддалась на уговоры поклонников, которые буквально завалили ее просьбами вернуться в новогодний эфир.

Напомним, пару недель назад с призывом вернуться в праздничные проекты к диве обратился шоумен Рустам Солнцев. «Я к Аллочке хочу обратиться. Родненькая, ну отчего ты так расстроилась?.. Тебя все любят! Ты же в конце концов молодая мама! Красивая, перспективная пенсионерка. Пой, родная, пой!»

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

Пугачева ответила на критику новогодних шоу. Примадонне это нравится.​

Как молодеет Алла Пугачева. Журналисты пытаются раскрыть секрет Примадонны.



0 Не нравится 1 Нравится 25.12.2017 Теги: Алла Пугачева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору