Она вернулась: Примадонна сняла номер для новогоднего шоу

Разве можно представить новогоднюю ночь без оливье? Константин Эрнст в начале года заметил, что появление Аллы Пугачевой в праздничных телешоу - такой же важный элемент, как традиционный салат. И несмотря на заявления о том, что дива «надоела», Примадонна все же блеснет в новогодней программе.

По данным СМИ, Алла Борисовна все же согласилась на съемки небольшого новогоднего перформанса буквально в последнюю минуту. Съемки проходили на выходных в одном из отелей в центре Москвы в обстановке строгой секретности.

Как уточняется, Пугачева для праздничного шоу Первого канала исполнила новую песню Олега Влади «Я летала».

Ранее дива отказывалась как от съемок, так и от выступления на корпоративах (несмотря на весьма заманчивые гонорары). Но в конце концов Алла Борисовна поддалась на уговоры поклонников, которые буквально завалили ее просьбами вернуться в новогодний эфир.

Напомним, пару недель назад с призывом вернуться в праздничные проекты к диве обратился шоумен Рустам Солнцев. «Я к Аллочке хочу обратиться. Родненькая, ну отчего ты так расстроилась?.. Тебя все любят! Ты же в конце концов молодая мама! Красивая, перспективная пенсионерка. Пой, родная, пой!»

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