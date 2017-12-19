Вячеслав Манучаров в трауре

У известного артиста Вячеслава Манучарова большое горе. Внезапно скончалась бывшая супруга звезды Виктория Селиверстова. Девушке было всего 29 лет.

О смерти матери его первенца Вячеслав сообщил накануне в социальных сетях. Он опубликовал снимок Виктории и призвал поклонников бережно относиться друг к другу. «Как непредсказуема жизнь, сегодня я простился со своей бывшей женой, матерью моей старшей дочери, которая внезапно ушла из жизни от инсульта. Ей было 29 лет. Спасибо, что ты была в моей жизни. Ты навсегда в моем сердце. Берегите друг друга. Никто не знает, что нас ждет завтра».

С Викторией Владислав сочетался браком в 2010 году. У пары родилась дочь, которую назвали Ариной. Через два года после свадьбы пара подала на развод. Как говорил Манучаров, из-за плотного графика работы он не мог проводить с семьей достаточно времени и в какой-то момент они с Викторией поняли, что не подходят друг другу. Развод прошел спокойно, без скандалов.

«Я благодарен бывшей жене: она адекватно, абсолютно по-европейски подошла к ситуации расставания. Когда любовь уходит, что с этим делать?» - говорил артист.

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Источник фото: Globallookpress.com