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Дарья Жукова увлечена греческим плейбоем


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Дарья Жукова не теряет времени. В августе было официально объявлено о расставании галеристки с Романом Абрамовичем. И уже тогда поползли слухи о некоем интересном мужчине в жизни Дарьи. Теперь журналисты выяснили, кто же этот джентльмен.

 

Публикация от @dasha_zhukova_fp

36-летняя Жукова увлечена 32-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом III, бывшим бойфрендом Пэрис Хилтон.

Как сообщается, после расставания с Абрамовичем Дарья переехала с детьми в Нью-Йорк. За последние несколько месяцев девушка не раз была замечена в компании Ставроса. Они мелькали на ярмарке искусств Art Basel в Майами и на нескольких светских пати. А на днях вместе посетили благотворительный ланч в нью-йоркском Metropolitan. И тут очевидцы заметили, что выглядят Дарья и Ставрос как влюбленная пара. «Какое-то время они были просто друзьями, но недавно начали встречаться», - сообщил инсайдер Page Six.

Впрочем, о новом бойфренде Жуковой почти сразу после объявления о разрыве писала скандальная колумнистка Божена Рынска. «Красивый и носатый. Как молодой Абрамович, но выше и красивее. Не знаю, кто кого кинул. Но у Даши роман уже месяца три».

Ранее мы писали:

Абрамович увлечен Вишневой? Слухи о романе олигарха с балериной ходили еще пару лет назад.

Дарья Жукова рассказала о браке с Романом Абрамовичем. Девушка решила расставить точки над «i». 

Дарья Жукова признана влиятельной персоной в искусстве. 86-е место в рейтинге по версии авторитетного издания ArtReview.


0 Не нравится 0 Нравится 19.12.2017 Теги: дарья жукова

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