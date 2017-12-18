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Преснякову прочат развод


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Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой стала одним из самых ярких бракосочетаний уходящего года. Влюбленные очень серьезно подошли к вопросу организации торжества, и в итоге получилось по-настоящему красочное событие. Сейчас Никита регулярно признается жене в любви, но ясновидящая Марианна Абравитова полагает, что это ненадолго.

Ясновидящая и профи по картам Таро рассказала журналистам, что сейчас Никита с Аленой все еще наслаждаются медовым месяцем. Впрочем, сам артист не скрывает чувств.

Недавно Пресняков опубликовал в Insta совместный снимок с женой и написал: «Алена, ты мой стимул бежать домой со всех ног и каждый раз испытывать это чувство, когда ты открываешь мне дверь и заряжаешь меня на молекулярном уровне своей улыбкой! В тот момент у меня забываются все свои переживания и проблемы! Я просто переношусь в мир, где кроме тебя мне никто не нужен».

Абравитова же рассказала, что в недалеком будущем у пары родится ребенок, а затем супруги расстанутся. И после развода Пресняков выберет девушку из шоу-бизнеса, которая будет понимать особенности его профессии. «Именно такую возлюбленную он интуитивно выберет после развода с Красновой», – рассказала дама изданию Dni.ru. Алена же, вероятно, выйдет замуж за бизнесмена.

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0 Не нравится 0 Нравится 18.12.2017 Теги: Никита Пресняков

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