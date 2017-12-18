Преснякову прочат развод
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Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой стала одним из самых ярких бракосочетаний уходящего года. Влюбленные очень серьезно подошли к вопросу организации торжества, и в итоге получилось по-настоящему красочное событие. Сейчас Никита регулярно признается жене в любви, но ясновидящая Марианна Абравитова полагает, что это ненадолго.
Ясновидящая и профи по картам Таро рассказала журналистам, что сейчас Никита с Аленой все еще наслаждаются медовым месяцем. Впрочем, сам артист не скрывает чувств.
Недавно Пресняков опубликовал в Insta совместный снимок с женой и написал: «Алена, ты мой стимул бежать домой со всех ног и каждый раз испытывать это чувство, когда ты открываешь мне дверь и заряжаешь меня на молекулярном уровне своей улыбкой! В тот момент у меня забываются все свои переживания и проблемы! Я просто переношусь в мир, где кроме тебя мне никто не нужен».
Абравитова же рассказала, что в недалеком будущем у пары родится ребенок, а затем супруги расстанутся. И после развода Пресняков выберет девушку из шоу-бизнеса, которая будет понимать особенности его профессии. «Именно такую возлюбленную он интуитивно выберет после развода с Красновой», – рассказала дама изданию Dni.ru. Алена же, вероятно, выйдет замуж за бизнесмена.
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Обсуждение 7
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КсюНе люблю я этих ясновидящих. "Ох, любовью замучает" " Ох, бросит ее с ребенком" Все может быть. Но прошлое и будущее не существует. Есть только сейчас. И сейчас люди счастливы. Пусть проживают свое счастье сполна , на сколько отмерено. Гнать бабок со скамеек.Завистницы старые.
19.12.17 00:45
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ПрелестьНемудрёно. Он ее замучает своей любовью.
18.12.17 21:37
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Зачем такую гадость писать.
18.12.17 18:57
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омгкто ж это фоткал господи. редакторы клео что ли. надо было так ноги отрезать (и лапы). а композиционно все отлично. Сама новость отстой
18.12.17 13:08