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Пресняков выбрал стильный костюм для загса


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В социальных сетях уже появляются фотографии и видео моментов бракосочетания Никиты Преснякова. И судя по снимкам, жених и невеста действительно счастливы. Молодожены уже расписались в загсе в Барвихе и теперь готовятся к роскошному банкету.

Одним из первых фото счастливого жениха опубликовал в Insta модельер Джемал Махмудов. «Началось! Готовимся», - сообщил дизайнер.

Затем появилось видео невесты в шикарном платье со шлейфом, направляющейся в загс.

 

По информации СМИ, сценарий торжества Никита и его теперь уже супруга Алена Краснова продумали сами. Это будет свадьба в стиле рок. Вместо традиционного марша Мендельсона прозвучат рок-композиции, первый танец молодожены также исполнят под тяжелую музыку. «Никита и Алена – самостоятельные взрослые люди со своими вкусами. И хотят проявить креатив. Например, что касается наряда молодых, то решили, что это будет микс рока и женственности. Такой вот символ музыки и моды», - рассказывала ранее о концепции торжества Кристина Орбакайте.

Напомним, Пресняков и Краснова встречались на протяжении двух лет. Предложение руки и сердца Никита сделал подруге в марте. По словам Алены, они не исключают возможности переезда в США после свадьбы.

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1 Не нравится 2 Нравится 27.07.2017 Теги: Никита Пресняков

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