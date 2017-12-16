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Дюжев стал героем новогоднего клипа


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Певица Анастасия Спиридонова поздравляет с наступающими праздниками. Артистка выпустила клип на песню «Метель». Главную мужскую роль сыграл известный актер Дмитрий Дюжев.

По сюжету ролика Спиридонова играет вагоновожатую трамвая. В мечтах девушки трамвай становится волшебным, сияет гирляндами и игрушками, а пассажиры веселятся на праздничной вечеринке. Но в какой-то момент героиня попадает в неприятную ситуацию - застревает каблуком в рельсах, и Дюжев приходит ей на помощь.

«Новый год, как ничто другое, примиряет всех людей и помогает найти общий язык практически с любым незнакомцем, дарит надежду на любовь и счастье», - говорит Анастасия.

Напомним, недавно Дюжев оказался в центре небольшого скандала. Артист заявил, что современный российский зритель не заслужил качественного кино. Позже Дмитрий заверил, что очень любит свою профессию и дня не может прожить без спектакля или съемок. «А будут зрители смотреть или нет, тоже не моя заслуга. Есть обман прокатчиков, привлекающих внимание к тому или иному фильму. "Время недоидеалов" - такое оно у нас сейчас».

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0 Не нравится 2 Нравится 16.12.2017 Теги: Дмитрий Дюжев

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