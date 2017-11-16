Дюжев ответил на критику в соцсетях

Актер Дмитрий Дюжев недавно довольно резко высказался в адрес россиян. Как заявил артист, современный российский зритель не заслужил качественного кино. Разумеется, реакция на слова Дюжева была бурной. Но теперь актер решил прояснить ситуацию.

На слова Дюжева отреагировали не только зрители. Олег Табаков заметил, что высказывание артиста можно объяснить «дурным воспитанием или малой образованностью», другие мэтры были мягче в оценках. Например, Михаил Боярский предположил, что слова Дюжева — «просто эмоциональная реакция».

Сам Дмитрий в интервью «Комсомольской правде» на критику ответил так: «Была фраза: "А чем вы нас тут удивляете? Вы разве в чем-то хорошем снимаетесь?" Я всегда работаю на совесть, и обидно получать такое "признание". Вот и ответил, что, значит, вы заслуживаете кино и сериалы такого уровня. Ну, раз вы считаете, что я в плохих сериалах снимаюсь, значит, такие для вас и снимают наши продюсеры с режиссерами. Вы же их сами смотрите, значит, такие и любите».

Дюжев добавил, что очень любит свою профессию и дня не может прожить без спектакля или съемок. «А будут зрители смотреть или нет, тоже не моя заслуга. Есть обман прокатчиков, привлекающих внимание к тому или иному фильму. "Время недоидеалов" - такое оно у нас сейчас».

Ранее мы писали:

Дмитрий Дюжев раскритиковал Тома Круза. Голливудский актер кажется Дмитрию скучным.

Супруга Дмитрия Дюжева рассказала о семейном счастье. Паре удалось достичь практически полной гармонии

Андрей Кончаловский отказывается номинироваться на «Оскар». У кинематографиста есть несколько серьезных причин.

Источник фото: Globallookpress.com