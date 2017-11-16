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Дюжев ответил на критику в соцсетях


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Актер Дмитрий Дюжев недавно довольно резко высказался в адрес россиян. Как заявил артист, современный российский зритель не заслужил качественного кино. Разумеется, реакция на слова Дюжева была бурной. Но теперь актер решил прояснить ситуацию.

На слова Дюжева отреагировали не только зрители. Олег Табаков заметил, что высказывание артиста можно объяснить «дурным воспитанием или малой образованностью», другие мэтры были мягче в оценках. Например, Михаил Боярский предположил, что слова Дюжева — «просто эмоциональная реакция».

Сам Дмитрий в интервью «Комсомольской правде» на критику ответил так: «Была фраза: "А чем вы нас тут удивляете? Вы разве в чем-то хорошем снимаетесь?" Я всегда работаю на совесть, и обидно получать такое "признание". Вот и ответил, что, значит, вы заслуживаете кино и сериалы такого уровня. Ну, раз вы считаете, что я в плохих сериалах снимаюсь, значит, такие для вас и снимают наши продюсеры с режиссерами. Вы же их сами смотрите, значит, такие и любите».

Дюжев добавил, что очень любит свою профессию и дня не может прожить без спектакля или съемок. «А будут зрители смотреть или нет, тоже не моя заслуга. Есть обман прокатчиков, привлекающих внимание к тому или иному фильму. "Время недоидеалов" - такое оно у нас сейчас».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 16.11.2017 Теги: Дмитрий Дюжев

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Обсуждение 7  

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  • Ксю
    Когда то мой брат со своей девушкой и другом ездили в Крым. Там подрались с Боярским...Ему девушка приглянулась. Боярский был старше, но хорошо принявшим на грудь., а парней было двое. Молодость победила...Ну и что? Неблагодатные зрители?
    		 16.11.17 18:24
         
    0
         
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  • Юля
    Надо же...Я даже и не знаю, кто это....Телевизор вообще не смотрю...какой то человек хамит своим же зрителям. Ну не придут , не заплатят...Где он свой талант будет проявлять тогда? Столько обидок вылил на людей за банальное недорозумение плохой организации.Может сходить в психологу?
    		 16.11.17 18:20
         
    0
         
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  • <3
    Прекрасный артист и человек. Просто чёрт попутал.
    		16.11.17 13:12
         
    1
         
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  • Djo Орск
    Пускай этот клоун идет в монастырь!!!Веселит он нас и рискует жизнью!!! Ехал ехай на ...!!!
    		 16.11.17 13:08
         
    -2
         
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  • сима
    Не позволительны такие высказывания и все, чего обсуждать. Можно надеяться, что это будет уроком в дальнейшем будет думать, что можно говорить. Не плюют в колодец из которого воду пьют.
    		16.11.17 12:34
         
    1
         
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  • Прелесть
    Попал в эгрегор хамства. Он сильный эгрегор этот. Ничего страшного. Значит надо поработать над собой чтобы не попадать больше в зоны "чужие тараканы" Удачи Дмитрию! Сил!
    		16.11.17 11:57
         
    2
         
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  • омг
    Вроде вчера уже все обсудили. Это та ситуация, когда у каждого своя правда. Но за поведение людей в очереди к стойке мне стыдно. Дорогие россияне, ну посмотрите какой век на дворе, жизнь меняется в сторону, противоположную "вас здесь не стояло". Дмитрий имел полное право высказаться. Но надо было делать это с учетом злой реальности, с меньшим количеством эмоций. PS Табаков, дедуля, ты не прав.
    		 16.11.17 10:45
         
    4
         
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