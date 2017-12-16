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Анастасия Мыскина расстается с любимым


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Анастасия Мыскина встретит Новый год в статусе свободной девушки. Звезда корта расстается с общественным деятелем Сергеем Мамедовым после 11 лет совместной жизни. Об этом бывшие партнеры заявили официально.

Анастасия обычно предпочитает не обсуждать личное. Но во избежание сплетен и домыслов Мыскина и Мамедов решили объявить о своем разрыве, как подобает публичным персонам.

«Мы шли к этому решению несколько лет, пытаясь сохранить отношения и делая для этого все возможное. Но все попытки оказались тщетными - наши жизненные приоритеты и принципы все больше расходились в разные стороны. В итоге мы оба пришли к выводу, что расставание будет наилучшим выходом из сложившейся ситуации - открытым и честным поступком для нас обоих. Мы остаемся близкими людьми друг для друга, родителями трех замечательных сыновей, что, безусловно, позволит нам и в дальнейшем сохранить хорошие отношения и продолжать вместе воспитывать наших детей», - говорится в заявлении бывших партнеров, опубликованном в издании Hello!

Как уточняется, Мыскина и Мамедов растят трех сыновей: 9-летнего Евгения, 7-летнего Георгия и 5-летнего Павла.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.12.2017 Теги: Анастасия Мыскина

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