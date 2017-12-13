Ника Белоцерковская расстается с мужем

Вероника Белоцерковская, лучшая подруга Ксении Собчак, разводится после 17 лет в браке. Сегодня в СМИ появилась новость, что Ника и Борис уже подали заявление, и это несмотря на наличие пятерых детей.

Пока пара не раскрывает причины развода, но ранее сообщалось, что владелец российского вендингового оператора Uvenco Борис и светская львица уже давно не живут вместе, даже в свет выходят по отдельности. К тому же Белоцерковская, проживающая за границей, в последнее время стала чаще приезжать в Россию на звездные тусовки.

Ника Белоцерковская считается скрытной особой, она редко дает интервью, однажды она рассказала журналистам о своем детстве, откровенно назвав себя «телкой из рабочих районов». «Бабушка с дедушкой жили в красивом доме на углу Некрасова и Маяковской, а после смерти дедушки бабушку выселили куда то между станциями "Пролетарская" и "Ломоносовская". Завод "Большевик" и завод "Пролетарский"... Путь мой был тернист, жизнь меня побросала – и не буду врать, что бросала она меня между Эрмитажем и Русским музеем, хотя хотелось бы», - цитируют Dni.ru Белоцерковскую.

Сейчас Ника проживает в собственном доме на берегу Финского залива. И ее мечта – камин, собака, деревянный дом и большая семья – уже давно осуществилась. Белоцерковские воспитывают пятерых ребятишек: один ребенок – Ники, двое сыновей от предыдущего брака Бориса, двое общих наследников. И грустно, что такая идиллия оборвалась.



Источник фото: Globallookpress.com