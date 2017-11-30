Табакову проведена срочная операция

Поклонники знаменитого артиста Олега Табакова в растерянности. В понедельник актер был госпитализирован, вчера появились сообщения об экстренной операции. Теперь же медики опровергают слухи, а члены семьи не спешат прояснять ситуацию.

В начале недели 82-летний Табаков был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. Артист подтвердил журналистам информацию о недомогании, но не стал называть болезнь.

По слухам, у Табакова был сепсис (заражение крови), однако Антон Табаков, старший сын артиста, сообщил прессе, что у отца воспаление легких. Младший сын актера Павел сообщил о плановом стоматологическом обследовании.

По данным Пятого канала, 29 ноября Олегу Павловичу была проведена срочная операция и после вмешательства артист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Однако издание "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщает, что состояние художественного руководителя МХТ имени Чехова несколько стабилизировалось, но по-прежнему остается тяжелым. Табакову установили трахеостому, но об операции речи не идет.

Официальных сообщений пока нет.

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Источник фото: Globallookpress.com