Гвен Стефани повредила барабанную перепонку

Она почти всегда в прекрасном настроении и боевом настрое. Но от случайностей никто не застрахован. Накануне популярная певица Гвен Стефани (Gwen Stefani) была вынуждена отменить выступление в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем.

​

Как стало известно, несколько дней назад Гвен была госпитализирована в госпиталь Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. У певицы обнаружили разрыв барабанной перепонки. Как Стефани получила травму - не уточняется.

Пока звезде запрещено выступать и совершать перелеты, в связи с чем она принесла извинения из-за отмены запланированного на пятницу выступления в Лас-Вегасе. Поклонники гадают, сможет ли Гвен принять участие в новом раунде шоу The Voice, который состоится в понедельник?

Между прочим, по слухам, недавно Гвен задумалась о рождении четвертого ребенка. Артистка растит трех сыновей, но очень хочет дочь и вдохновилась примером Джанет Джексон, родившей первенца в 50 лет. «Гвен хотела бы иметь еще одного ребенка, и на этот раз с Блейком (Шелтоном). Он вообще ничего от нее не требует и сам не настаивал, но теперь, когда Гвен так воодушевлена, он на ее стороне. Сама же она знает, что Блейк будет хорошим отцом», — рассказывал один из инсайдеров.

Ранее мы писали:

Как няня разрушила брак Гвен Стефани. Причина развода певицы с музыкантом Гэвином Россдэйлом.

Гвен Стефани рассказала о разводе. По словам звезды, она пережила сложный период.

Гвен Стефани: «Вокруг меня было слишком много лжи». Певица вспоминает о разрыве с мужем.

Источник фото: Globallookpress.com