Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении»

Поздравляем Полину Богусевич! Юная певица одержала достойную победу на музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» в Тбилиси. На соревновании в столице Грузии Полина исполнила композицию «Крылья».

14-летняя Богусевич набрала 188 баллов. Причем практически до последнего россиянка числилась второй в числе потенциальных победителей, а лидировал грузинский певец.

Полина повторила успех сестер Толмачевых, победивших на конкурсе в 2006 году. Одним из первых выразил восхищение победой девочки продюсер Иосиф Пригожин. «Она очень сильная участница, я о ней был много наслышан, я был уверен, что она победит. И я рад, что победил сильнейший, с чем нас всех и поздравляю».

Полина Богусевич сейчас является ученицей Академии популярной музыки Игоря Крутого. 14-летняя артистка выступает на большой сцене с детства, так, 5 лет назад она участвовала в международном арт-фестивале «Езерски Бисери» в Македонии, выступала в телепроектах «Окно в Париж» и «Школа Музыки».

Заняла второе место на конкурсе «Детская Новая волна» 2014 года. В том же году Богусевич попробовала себя в первом сезоне шоу «Голос. Дети»; во время слепых прослушиваний к ней повернули кресла все наставники, она выбрала команду Димы Билана, но выбыла во время «поединков».

Ранее мы писали:

Первый канал отказался от «Евровидения». Попытки решить вопрос с Самойловой оказались безуспешны.

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак.

Источник фото: Globallookpress.com