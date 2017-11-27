 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении»


0 0

Поздравляем Полину Богусевич! Юная певица одержала достойную победу на музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» в Тбилиси. На соревновании в столице Грузии Полина исполнила композицию «Крылья».

14-летняя Богусевич набрала 188 баллов. Причем практически до последнего россиянка числилась второй в числе потенциальных победителей, а лидировал грузинский певец.

Полина повторила успех сестер Толмачевых, победивших на конкурсе в 2006 году. Одним из первых выразил восхищение победой девочки продюсер Иосиф Пригожин. «Она очень сильная участница, я о ней был много наслышан, я был уверен, что она победит. И я рад, что победил сильнейший, с чем нас всех и поздравляю».

 

Полина Богусевич сейчас является ученицей Академии популярной музыки Игоря Крутого. 14-летняя артистка выступает на большой сцене с детства, так, 5 лет назад она участвовала в международном арт-фестивале «Езерски Бисери» в Македонии, выступала в телепроектах «Окно в Париж» и «Школа Музыки».

Заняла второе место на конкурсе «Детская Новая волна» 2014 года. В том же году Богусевич попробовала себя в первом сезоне шоу «Голос. Дети»; во время слепых прослушиваний к ней повернули кресла все наставники, она выбрала команду Димы Билана, но выбыла во время «поединков».

Ранее мы писали:

Победителем «Евровидения» стал португальский певец. Романтическая песня Amar Pelos Dois покорила публику.

Первый канал отказался от «Евровидения». Попытки решить вопрос с Самойловой оказались безуспешны.

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2017 Теги: Полина Богусевич

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору