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Победителем «Евровидения» стал португальский певец


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«Евровидение-2018» пройдет в Португалии. Вчера в финале конкурса в Киеве победителем стал певец Сальвадор Собрал (Salvador Sobral) с романтической песней Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»).

Сальвадор набрал 758 голосов. Сначала были объявлены результаты голосования жюри стран-участниц, в самом конце были обнародованы результаты зрительского голосования. Соотношение голосов жюри и зрителей составило 50 на 50.

 

Что интересно, сам артист во время награждения посетовал: «Мы живем в мире музыки фастфуда. Очень мало настоящей музыки. Музыка – это не фейерверки, музыка – это чувства».

В отличие от остальных участников Собрал не проводил репетиции в Киеве. У артиста порок сердца, и предполагается, что до конца года 27-летнему артисту будет проведена операция.

Ранее мы писали:

Самойлова не будет выступать на «Евровидении» дистанционно. Первый канал не принял предложение ЕВС.

Первый канал отказался от «Евровидения». Попытки решить вопрос с Самойловой оказались безуспешны.

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 2 Нравится 14.05.2017 Теги: Евровидение

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