Победителем «Евровидения» стал португальский певец
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«Евровидение-2018» пройдет в Португалии. Вчера в финале конкурса в Киеве победителем стал певец Сальвадор Собрал (Salvador Sobral) с романтической песней Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»).
Сальвадор набрал 758 голосов. Сначала были объявлены результаты голосования жюри стран-участниц, в самом конце были обнародованы результаты зрительского голосования. Соотношение голосов жюри и зрителей составило 50 на 50.
Что интересно, сам артист во время награждения посетовал: «Мы живем в мире музыки фастфуда. Очень мало настоящей музыки. Музыка – это не фейерверки, музыка – это чувства».
В отличие от остальных участников Собрал не проводил репетиции в Киеве. У артиста порок сердца, и предполагается, что до конца года 27-летнему артисту будет проведена операция.
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Источник фото: Globallookpress.com