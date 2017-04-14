Первый канал отказался от «Евровидения»
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В этом году трансляции конкурса «Евровидение» в России не будет. Первый канал отказался от показа шоу в эфире в связи с запретом въезда на территорию Украины Юлии Самойловой. Попытки представителей Европейского вещательного союза добиться от властей страны разрешения для российской артистки не увенчались успехом.
«Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе "Евровидение-2017" участницы от России Юлии Самойловой, — говорится в сообщении на сайте телеканала. — В связи с вышеизложенным Первый канал заявил, что в этой ситуации не сможет транслировать конкурс. Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным. Причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей».
«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника. Но Первый канал считает и тот, и другой вариант неприемлемым. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс "Евровидение-2017"».
Напомним, СБУ запретила въезд российской артистки после того, как выяснилось, что девушка выступала в Крыму в 2015 году.
Ранее мы писали:Самойлова не будет выступать на «Евровидении» дистанционно. Первый канал не принял предложение ЕВС.
Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак.
Елизавета Пескова поддержала Юлию Самойлову. Девушка пожелала певице «честного успеха» на «Евровидении».
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Обсуждение 7
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Naizaя не понимаю к чему эти истерики российской стороны? самойлова нарушила украинский закон и ей об этом сказали заранее, а не на границе. мне видится, что это россия всячески пытается политизировать конкурс. почему не отправить тогда педофила или убийцу вообще? его бы точно так же не пустили в страну или повязали бы на границе, но тогда выглядело бы все не так драмматично. а тут как же, девушка инвалид и мечта у нее такая, а ее не пускают в страну за нарушение закона... самойловой не хватило мозгов сначала не соваться на незаконно отжатую у украины территорию с концертами (деньги не пахнут), а потом еще и не отказаться от участия в политическом замесе. при том, что очевидно, все заранее к этому шло, когда и панайотов и темникова спешно свернули свои промоушены, и никакой битвы за участие не было, да еще и выбирало "жюри", а не зрительское голосование.
14.04.17 20:43
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ОльгаС какого часа принимают анализы, шоб въехать в Незалежную? И литраж огласите пжлста.
14.04.17 21:42
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ЛотоssНезаконно - это отжали Америку у индейцев, - давай "родимую взад". Крым наш - был, есть и будет. Какой закон нарушила Самойлова, об'ясните пожалуйста? Муж Максаковой, царство ему небесное, тоже в Крыму выступал - и ничего, приласкали, обогрели. Застрелили, правда, потом. Но это ж можно на Путина свалить.
14.04.17 22:57
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Naizaграницы независимого государства Украина были обозначены после распада ссср и тогда с этим никто не спорил почему-то. И до этого тоже, когда Украина входила в ссср, она находилась много десятков лет в таких границах. самойлова въехала на территорию этого государства (в окуппированный крым) незаконно без визы от украинских властей. ее за это не посадили в тюрьму и не выписали штраф, а просто запретили въезд, причем заранее. то, что российские власти решили на этом факте сыграть, чтобы высказать свое фи и втянуть музыкальный конкурс в политические дрязги, это их проблема. вы можете считать какие угодно территории своими, но по-настоящему вашими они не станут, потому что нсть множество законодательных актов, которые это регулируют, а так же мнение людей, которые на этих территориях живут.
15.04.17 01:46
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Давно пора. Самое скучное "зрелище".
14.04.17 14:28
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Marana VilniusА мы смотрим всегда по белорусскому каналу. Там комментатор - просто улётный, только ради него одного стоит смотреть
14.04.17 14:14
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ОльгаНу наконец-то проявили достоинство, нах... этот "конкурс" вообще.
14.04.17 10:35