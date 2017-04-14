Первый канал отказался от «Евровидения»

В этом году трансляции конкурса «Евровидение» в России не будет. Первый канал отказался от показа шоу в эфире в связи с запретом въезда на территорию Украины Юлии Самойловой. Попытки представителей Европейского вещательного союза добиться от властей страны разрешения для российской артистки не увенчались успехом.

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«Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе "Евровидение-2017" участницы от России Юлии Самойловой, — говорится в сообщении на сайте телеканала. — В связи с вышеизложенным Первый канал заявил, что в этой ситуации не сможет транслировать конкурс. Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным. Причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей».

«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника. Но Первый канал считает и тот, и другой вариант неприемлемым. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс "Евровидение-2017"».

Напомним, СБУ запретила въезд российской артистки после того, как выяснилось, что девушка выступала в Крыму в 2015 году.

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