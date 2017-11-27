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Названа самая красивая девушка Вселенной


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В Лас-Вегасе прошел финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». И в этом году самой-самой была признана 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской Республики. Девушка стала второй представительницей ЮАР, одержавшей победу на престижном конкурсе.

В этом году на корону «Мисс Вселенная» претендовали девушки из 92 стран. Россию представляла Ксения Александрова, первая «Вице-мисс Россия - 2017». Титулы вице-мисс получили Мисс Колумбия Лаура Гонсалес и представительница Ямайки Давина Беннет.

Что известно о новой красавице Вселенной? Нель-Питерс изучала в Северо-Западном университете ЮАР деловое администрирование. Девушка принимает участие в программе под названием Unbreakable, в рамках которой женщин обучают техникам самообороны. Как рассказала сама девушка, самой ей относительно недавно пришлось столкнуться с насилием - вскоре после получения титула «Мисс ЮАР» на нее напали вооруженные грабители.

Девушке задали вопрос, какое качество очень важно для «Мисс Вселенной». Деми-Ли назвала уверенность в себе главным критерием. Девушка полагает, что королева красоты должна уметь побеждать свои страхи и быть достойным примером для других.

Ранее мы писали:

Оксана Федорова и другие самые известные российские участницы конкурсов красоты. Немногие лауреатки конкурсов красоты становятся известными. 

Мисс Россия-2016. Победительницей и обладательницей самой дорогой в мире короны стоимостью 1 миллион долларов стала 18-летняя Яна Добровольская из города Тюмень. 

Конкурс красоты назвали конкурсом «клонов». Участницы Miss Teen USA оказались поразительно похожи.​

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2017 Теги: Мисс Вселенная

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Обсуждение 1  

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  • Ellis_@
    Какие-то они все похожие, нарисованные. Зубы не настоящие. Ресницы не настоящие. Макияж типичный, зализанная причёска. Так и хочется отмыть, одеть такую красотку в белую рубашку. И почему-то, как мне кажется, она будет красивее, чем в этом боевом раскрасе..
    		27.11.17 17:09
         
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