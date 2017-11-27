Названа самая красивая девушка Вселенной

В Лас-Вегасе прошел финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». И в этом году самой-самой была признана 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской Республики. Девушка стала второй представительницей ЮАР, одержавшей победу на престижном конкурсе.

В этом году на корону «Мисс Вселенная» претендовали девушки из 92 стран. Россию представляла Ксения Александрова, первая «Вице-мисс Россия - 2017». Титулы вице-мисс получили Мисс Колумбия Лаура Гонсалес и представительница Ямайки Давина Беннет.

Что известно о новой красавице Вселенной? Нель-Питерс изучала в Северо-Западном университете ЮАР деловое администрирование. Девушка принимает участие в программе под названием Unbreakable, в рамках которой женщин обучают техникам самообороны. Как рассказала сама девушка, самой ей относительно недавно пришлось столкнуться с насилием - вскоре после получения титула «Мисс ЮАР» на нее напали вооруженные грабители.

Девушке задали вопрос, какое качество очень важно для «Мисс Вселенной». Деми-Ли назвала уверенность в себе главным критерием. Девушка полагает, что королева красоты должна уметь побеждать свои страхи и быть достойным примером для других.

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Источник фото: Globallookpress.com