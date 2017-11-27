Милявская готова голосовать за Собчак

Ксения Собчак в прошлом месяце заявила о намерении баллотироваться на пост президента. Над звездой подшучивали, политики предсказывали Ксении громкий провал. И тем не менее у Ксении все не так плохо.

Собчак сейчас активно общается с жителями регионов, работает над предвыборной программой. И некоторые медийные личности готовы поддержать Ксению. Певица Лолита, например, недавно обмолвилась о том, что подумывает отдать свой голос Собчак. Дело в том, что близкая подруга Милявской, автор песен Валентина Смирнова, столкнулась с серьезной проблемой - в суде не признают доказанный юристами факт мошенничества «черного риелтора». «Пойду, наверное, за Собчак просто потому, что против всех», - рассуждает певица.

Тем временем издание «Ведомости» сообщает, что по результатам регулярных опросов ВЦИОМа у Собчак один из самых низких кредитов доверия среди популярных политиков. «С точки зрения либерально настроенной части населения, она говорит правильные вещи. <...>. Но почему-то в истинность ее устремлений не верят. Видят в этом прихоть «блондинки в шоколаде», новое шоу, руку Кремля и т. п.», - отмечает обозреватель.

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