У Роберта Паттисона новый роман?

Роберт Паттисон (Robert Pattinson) разорвал свою помолвку с FKA Twigs (Талией Барнетт) в прошлом месяце. Ходят слухи, что актер подавлен из-за расставания с невестой. Однако это не помешало Роберту общаться с другими девушками. В прошлую субботу актер покидал вечеринку GO Campaingn в Лос-Анджелесе не один.

Звезда «Сумерек» вышел из отеля Chateau Marmont и скрылся в ожидавшей его машине в компании с симпатичной блондинкой. Устроившись на заднем сиденье, Роберт казался сонным, но его спутница оставалась бодрой и выглядела великолепно с платиновыми волосами, собранными в высокую прическу, пишет Daily Mail.

Пока еще рано предполагать, что Роберт так легко пережил расставание с невестой. Он по-прежнему считается одиноким. С FKA Twigs актер обручился в 2015 году. Причиной расставания послужила усталость актера от того, что они с невестой становились все дальше друг от друга.

Источник, близкий к Роберту, сообщил The Sun, что в последние месяцы их отношения действительно становились все более напряженными, они все больше времени проводили порознь. Последний раз их сфотографировали вместе в мае 2017 года. В прошлом месяце Талия была замечена на шоу London Fashion Week без обручального кольца на пальце.

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Источник фото: Globallookpress.com