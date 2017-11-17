Анна Седокова раскрепощается

Певица Анна Седокова - девушка весьма смелая. Она любит провокации. Большинство ее клипов отличается особой сексуальной энергетикой. А теперь артистка готова сделать еще один рывок.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Ноя 16 2017 в 2:18 PST

Накануне Седокова представила в Москве свой новый альбом с символичным названием «На воле». «Альбом, к которому я шла почти 10 лет! Я сама не понимаю, как так произошло, но это факт, и сегодня будет большой праздник, который я разделю с вами!» - анонсировала презентацию артистка в Insta.

На мероприятии же Анна с удовольствием беседовала с журналистами и заявила, что считает себя исполнительницей шансона «нового образца». И что она созрела для новых, еще более смелых творческих экспериментов. «Я долго боялась петь свои песни, открывать душу. Я считала себя некрасивой, нерешительной. Но теперь я готова петь не только о любви, но и о сексе», - цитирует певицу «Комсомольская правда».

Поклонники Анну поддерживают: «Из-за вашего творчества, Анечка, хочется снова жить, дышать... И верить в любовь», «Другой такой нет! Анечка, вы супер! Вы просто молодец! Сколько же вы работали, это, наверное, безумно тяжело, но вы большой талант!», «Вы молодец, так держать!»

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