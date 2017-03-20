Анна Седокова готова к третьему браку?

Анна Седокова обожает меняться. Она уже попробовала себя в роли заботливой супруги, любящей мамы, независимой бизнес-леди, гордой одиночки. А теперь Анна готова снова стать нежной и понимающей женой.

Певица готовится к рождению третьего малыша, но, возможно, перед появлением ребенка на свет Седокова сменит статус. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

«А еще я забыла тебя поцеловать в новой неделе. Вот. Она у нас будет крутая! У меня есть новости. Мне тут сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Во-первых, я возвращаюсь на ТВ. Люблю его, не могу… И, во-вторых, мне все же придется изменить статус свободной девушки. Люблю его, не могу… А если конкретней… Жизнь удивительная и такая невероятная! Люблю ее, не могу», — написала исполнительница.

Подписчики тут же принялись поздравлять Анну, многих интересует дата свадьбы. Но Седокова предпочитает не уточнять.

Напомним, сейчас Анна воспитывает двух дочерей - Алину, рожденную в браке с футболистом Валентином Белькевичем, и Монику, рожденную в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. Об отце третьего малыша Седокова пока не рассказывает.

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