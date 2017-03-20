 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Седокова готова к третьему браку?


0 0

Анна Седокова обожает меняться. Она уже попробовала себя в роли заботливой супруги, любящей мамы, независимой бизнес-леди, гордой одиночки. А теперь Анна готова снова стать нежной и понимающей женой.

Певица готовится к рождению третьего малыша, но, возможно, перед появлением ребенка на свет Седокова сменит статус. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

«А еще я забыла тебя поцеловать в новой неделе. Вот. Она у нас будет крутая! У меня есть новости. Мне тут сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Во-первых, я возвращаюсь на ТВ. Люблю его, не могу… И, во-вторых, мне все же придется изменить статус свободной девушки. Люблю его, не могу… А если конкретней… Жизнь удивительная и такая невероятная! Люблю ее, не могу», — написала исполнительница.

Подписчики тут же принялись поздравлять Анну, многих интересует дата свадьбы. Но Седокова предпочитает не уточнять.

Напомним, сейчас Анна воспитывает двух дочерей - Алину, рожденную в браке с футболистом Валентином Белькевичем, и Монику, рожденную в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. Об отце третьего малыша Седокова пока не рассказывает.

Ранее мы писали:

Поклонники осудили Анну Седокову. Певице не дают покоя лавры Ким Кардашян. 

Анна Седокова: «Поменяю к чертям всю жизнь». Артистка настроилась на перемены.

Анна Седокова мечтает о необычной свадьбе. Но замуж пока не собирается. 



0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2017 Теги: анна седокова

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору