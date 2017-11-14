Бейонсе и Джей-Зи отдохнули на яхте с малышами

Нет ничего удивительного в том, что Бейонсе (Beyonce) и Джей-Зи (Jay Z) хотят расслабиться и отдохнуть, ведь всего пять месяцев назад у них родились близнецы. Для отдыха пара выбрала прогулку на яхте.

Пара чудесно проводит время в доме в Майами с тремя детьми, близнецами Руми и Сиром и пятилетней Блю Айви. Старшая дочь знаменитостей выглядела словно прирожденный моряк, бегая по палубе. Ее знаменитые родители в это время наслаждались беседой с друзьями, в то время как яхта, арендованная ими на день вместе с экипажем и обслугой, плыла через воды Флориды, сообщает Daily Mail.

Бейонсе выглядела именно так, как должна выглядеть поп-звезда, скрыв глаза под белыми солнцезащитными очками в стиле ретро.

В последние месяцы пара проводила много времени с семьей, сосредоточившись, прежде всего, на близнецах, но Джей-Зи уверяет, что даже когда он вернется к работе, он всегда будет рядом со своей семьей.

Напомним, малыши пары родились на свет раньше времени и некоторое время находились в клинике под контролем медиков. Сообщалось, что у ребят была диагностирована так называемая «желтуха новорожденных».

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