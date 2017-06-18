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Бейонсе тайно родила двойню


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Бейонсе (Beyoncé) можно поздравить. По данным американских изданий, накануне, 17 июня, дива родила двойню. По крайней мере, несколько папарацци заметили звезду входящей в одну из клиник Лос-Анджелеса.

Сразу несколько авторитетных светских изданий сообщили о пополнении в семье королевы R'n'B со ссылкой на достоверные источники. В частности, журнал People рапортует о том, что роды прошли без осложнений, что родители малышей невероятно счастливы и члены семьи спешат поздравить пару.

Вот только ни пол, ни имена детей неизвестны. Представители знаменитости пока предпочитают обходиться без комментариев.

В конце этой недели уже не раз появлялись слухи о родах Беойнсе. Ходили даже сплетни о появлении на свет мальчика и девочки. При этом бывший президент США Барак Обама (Barack Obama), поздравляя Джей-Зи (Jay Z) на церемонии включения артиста в Зал Славы авторов песен, обмолвился о том, что пара ждет девочек.

Напомним, о беременности Бейонсе объявила в феврале, опубликовав эффектную откровенную фотосессию под названием «У меня три сердца» на своем сайте. Артисты также воспитывает пятилетнюю дочь Блю Айви (Blue Ivy). Ранее певица рассказывала, что когда была беременна первенцем, испытывала целую гамму эмоций. «Это было потрясающе. Я чувствовала, что Бог дал мне шанс принимать участие в рождении самого настоящего чуда».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 18.06.2017 Теги: бейонсе

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