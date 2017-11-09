Говорухин и Пригожин против «Евровидения»
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Организаторы «Евровидения» на днях сообщили об участии представителя России в конкурсе в следующем году. Однако заявление особого энтузиазма не вызвало. Станислав Говорухин и Иосиф Пригожин даже призывают забыть о «Евровидении».
Как заявил Говорухин в беседе с журналистами, поскольку Россия не была допущена на конкурс в Киеве в этом году, следовало бы «сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости».
Главу комитета Госдумы по культуре поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Он выразил полное согласие с режиссером и добавил, что российским артистам лучше бы «отказаться от этого конкурса раз и навсегда».
«Ничего он (конкурс) нам не дает, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь. Когда говорят, что Украину оштрафовали, давайте тогда оштрафованные деньги, если они существуют, отправим в Фонд помощи людям с ограниченными возможностями. Откроем Фонд имени Юлии Самойловой. А так плюнули, умылись и пошли дальше. Разве это нормально?» — отметил Пригожин.
Напомним, ранее о готовности выступить на «Евровидении-2018» заявила Юлия Самойлова.
Ранее мы писали:Победителем «Евровидения» стал португальский певец. Романтическая песня Amar Pelos Dois покорила публику.
Первый канал отказался от «Евровидения». Попытки решить вопрос с Самойловой оказались безуспешны.
Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 2
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Ellis_@Правильно. Разогнать их всех по домам вообще. Распелись))) Навезли всяких Кончит или монстров, а русский человек к такому безобразию вообще не привыкший. У нас душа глубокая, а вкус изысканный. Кончитам и монстрам наше - пошли в баню.
09.11.17 16:58
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СимаПоддерживаю, бессмысленное телодвижение Евровидение, а при таком их неадекватном поведении, так совсем забыть это мероприятие.
09.11.17 13:11