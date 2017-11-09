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Говорухин и Пригожин против «Евровидения»


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Организаторы «Евровидения» на днях сообщили об участии представителя России в конкурсе в следующем году. Однако заявление особого энтузиазма не вызвало. Станислав Говорухин и Иосиф Пригожин даже призывают забыть о «Евровидении».

Как заявил Говорухин в беседе с журналистами, поскольку Россия не была допущена на конкурс в Киеве в этом году, следовало бы «сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости».

Главу комитета Госдумы по культуре поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Он выразил полное согласие с режиссером и добавил, что российским артистам лучше бы «отказаться от этого конкурса раз и навсегда».

«Ничего он (конкурс) нам не дает, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь. Когда говорят, что Украину оштрафовали, давайте тогда оштрафованные деньги, если они существуют, отправим в Фонд помощи людям с ограниченными возможностями. Откроем Фонд имени Юлии Самойловой. А так плюнули, умылись и пошли дальше. Разве это нормально?» — отметил Пригожин.

Напомним, ранее о готовности выступить на «Евровидении-2018» заявила Юлия Самойлова.

Ранее мы писали:

Победителем «Евровидения» стал португальский певец. Романтическая песня Amar Pelos Dois покорила публику.

Первый канал отказался от «Евровидения». Попытки решить вопрос с Самойловой оказались безуспешны.

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.11.2017 Теги: Евровидение

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