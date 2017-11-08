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Россия готовится к «Евровидению­-2018»


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Похоже, певице Юлии Самойловой пора начать репетиции. Накануне организаторы «Евровидения» сообщили об участии России в конкурсе.

В следующем году на песенном конкурсе выступят представители 42 стран. «После годичного отсутствия в конкурсе примет участие Россия», — говорится в сообщении организаторов.

«Евровидение-2018» пройдет в мае, в столице Португалии Лиссабоне. Первый полуфинал запланирован на 8 мая, второй полуфинал на 10 мая, финал состоится 12 мая.

Ранее певица Юлия Самойлова подтвердила готовность представить РФ на конкурсе 2018 года. «Юля никогда не была в Португалии. Конечно же, ей бы хотелось поехать, потому что выступление на "Евровидении" — мечта всей ее жизни», — заявила пресс-секретарь артистки.

В этом году Самойлова планировала выступить на «Евровидении» в Киеве с композицией Flame Is Burning, но из-за запрета СБУ Украины на въезд вынуждена была отказаться от участия в конкурсе. После инцидента Европейским вещательным союзом были внесены изменения в регламент «Евровидения», в соответствии с которыми национальные вещатели не имеют права включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд на территорию страны-хозяйки конкурса.

Ранее мы писали:

Победителем «Евровидения» стал португальский певец. Романтическая песня Amar Pelos Dois покорила публику.

Первый канал отказался от «Евровидения». Попытки решить вопрос с Самойловой оказались безуспешны.

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 08.11.2017 Теги: Евровидение

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