Шнуров объяснил, как выбирает солисток

Группа «Ленинград» сейчас одна из самых популярных в стране. В коллективе регулярно меняются солистки, но фронтмен Сергей Шнуров не считает это проблемой. По словам музыканта, интересных девушек в мире очень много.

На днях «Ленинград» выступил с аншлагом в Тюмени, также Шнуров пообщался с журналистами на пресс-конференции. Как рассказал артист, его супруга Матильда постоянно критикует его творчество, но сам он не всегда прислушивается к мнению жены.

На вопрос о возможном возвращении в группу певицы Юлии Коган Сергей ответил, что вряд ли она "усилит" действующий состав. «На все вопросы о расставаниях и о том, хочу ли я кого-то вернуть, я говорю: на Земле восемь миллиардов человек, больше половины – женщины. Половина из этих пяти миллиардов – совсем страшные, и на них не смотрим. Ну и остается два с половиной миллиарда. Можно же из такого количества хоть кого-то выбрать, зачем кого-то обязательно возвращать? Уж поверьте, женщин очень много на свете».

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Окт 22 2017 в 2:33 PDT

Напомним, в прошлом году «Ленинград» покинула солистка Алиса Вокс. В июле об уходе из группы заявила Василиса Старшова. По слухам, девушки ушли под давлением Матильды Шнуровой.

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