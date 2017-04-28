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Шнуров представил клип с Ходченковой


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Шнуров представил клип с Ходченковой

Группа «Ленинград» представила очередную работу. Клип на песню «Экстаз» со Светланой Ходченковой в одной из главных ролей собрал более 1,7 млн просмотров менее чем за сутки после премьеры. Это действительно надо видеть.

 

Новое видео Анны Пармас несколько нестандартно. В отличие от обычных клипов, ролик длится около 11 минут. «Это опять же выход за привычные форматы и стандарты. На сей раз он будет длиться 11 минут, мы приближаемся к формату большого кино», — заявил ранее солист коллектива Сергей Шнуров.

«Это столкновение двух Россий. Одна, которая уехала из России лет 20 назад и случайно вернулась, а вторая работает на заправке», — рассказывал о сюжете Шнуров.

В клипе снялись актеры Светлана Ходченкова и Антон Филипенко, а также Денис Шведов и историк моды Александр Васильев. Говоря о стоимости, Шнуров сообщил, что «Экстаз» не побьет рекорд клипа «Кольщик», который назывался самым дорогим в истории группы. Но, по мнению Сергея, «Экстаз» можно назвать более эффектным.

Поклонники от нового видео в экстазе: «Все, что делает "Группировка Ленинград" - это всегда гениально!)», «Вот это огонь! Браво!», «Светлана, @svetlana_khodchenkova, ярко, импозантно, как всегда у Шнура в последние несколько лет, @shnurovs, гениально!», «Ааа, восторг! Женская тема в вашем творчестве супер, Пармас - лучшая, Ходченкова- красавица, Стас вообще no comments. Прямо подняли настроение с утра на высшую планку».

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    Рисунок
    Клип на песню «Экстаз»...

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0 Не нравится 0 Нравится 28.04.2017 Теги: Сергей Шнуров

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