Панин сравнил Галкина с Кевином Спейси

В Голливуде продолжается обсуждение сексуальной ориентации актера Кевина Спейси. Несколько человек обвиняет звезду в домогательствах, сам артист ранее заявил о намерении "жить как гей". А актер Алексей Панин в недоумении. Он не понимает, почему свой каминг-аут до сих пор не совершил Максим Галкин.

Недавно Галкин снял пародию на Панина, напомнив о скандальном инциденте артиста с собакой. В ответ Алексей сообщил, что сам Максим является «гомосексуалистом, который живет со старой женщиной».

В очередном выпуске своего проекта «Хайповости» Панин решил объяснить, почему супруг Примадонны не раскрывает подробностей своей личной жизни. По предположению актера, если Максим решится на каминг-аут, то проблем у него будет не меньше, чем у Кевина Спейси. «Вот теперь я понял, почему Галкин так боится признаться. Его ж загрызут», - рассуждает Алексей. Он добавил, что Максиму придется сложно, и даже пародии на Ренату Литвинову не помогут.

Но Панин решил подбодрить Галкина и заверил, что лично поддержит шоумена. «Мы своих... в обиду не дадим!» - подчеркивает актер.

Ранее мы писали:

Кевин Спейси возмутил Голливуд . Актера обвиняют в попытке отвлечь внимание от харассмента.

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам.

Источник фото: Globallookpress.com