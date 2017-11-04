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Панин сравнил Галкина с Кевином Спейси


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В Голливуде продолжается обсуждение сексуальной ориентации актера Кевина Спейси. Несколько человек обвиняет звезду в домогательствах, сам артист ранее заявил о намерении "жить как гей". А актер Алексей Панин в недоумении. Он не понимает, почему свой каминг-аут до сих пор не совершил Максим Галкин.

Недавно Галкин снял пародию на Панина, напомнив о скандальном инциденте артиста с собакой. В ответ Алексей сообщил, что сам Максим является «гомосексуалистом, который живет со старой женщиной».

В очередном выпуске своего проекта «Хайповости» Панин решил объяснить, почему супруг Примадонны не раскрывает подробностей своей личной жизни. По предположению актера, если Максим решится на каминг-аут, то проблем у него будет не меньше, чем у Кевина Спейси. «Вот теперь я понял, почему Галкин так боится признаться. Его ж загрызут», - рассуждает Алексей. Он добавил, что Максиму придется сложно, и даже пародии на Ренату Литвинову не помогут.

Но Панин решил подбодрить Галкина и заверил, что лично поддержит шоумена. «Мы своих... в обиду не дадим!» - подчеркивает актер.

Ранее мы писали:

Кевин Спейси возмутил Голливуд. Актера обвиняют в попытке отвлечь внимание от харассмента.

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам. 

Панина обвиняют в манипулировании дочерью. Мать девочки продолжает борьбу. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 04.11.2017 Теги: Алексей Панин

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