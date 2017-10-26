Садальский восхищен Собчак

Предвыборная кампания Ксении Собчак - одна из самых обсуждаемых на данный момент. Звезда активно общается с публикой и посещает телевизионные ток-шоу. И уже начинают раздаваться голоса в поддержку знаменитости.

Заявление Собчак о намерении баллотироваться на пост президента сначала было встречено без особого энтузиазма. Божена Рынска и вовсе расценила планы Ксении как "подлость". А теперь гражданский супруг Божены занимается предвыборной кампанией Собчак. И даже скандальный актер Стас Садальский похвалил Ксению.

Вчера Собчак стала гостьей ток-шоу Андрея Малахова. «Посмотрел «Прямой эфир» на «России-1». Ксения, бесспорно, умница, и ее доводы очень логичны. Вызывает восхищение простота изложения мыслей, простые человеческие чувства родства, симпатии, благодарности папе... Заметьте, все благородные чувства...» - написал Садальский в соцсетях.

Кстати, мать Ксении Людмила Нарусова недавно призналась, что не сразу приняла решение дочери. «Последние три недели, наверное, были самыми тяжелыми по метаниям между выбором – удерживать ли ее, хотя я понимала, что это невозможно. В то же время как-то ее смягчить и направить тоже бесполезно. В общем, очень трудно».

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