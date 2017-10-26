 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Садальский восхищен Собчак


0 1

Предвыборная кампания Ксении Собчак - одна из самых обсуждаемых на данный момент. Звезда активно общается с публикой и посещает телевизионные ток-шоу. И уже начинают раздаваться голоса в поддержку знаменитости.

Заявление Собчак о намерении баллотироваться на пост президента сначала было встречено без особого энтузиазма. Божена Рынска и вовсе расценила планы Ксении как "подлость". А теперь гражданский супруг Божены занимается предвыборной кампанией Собчак. И даже скандальный актер Стас Садальский похвалил Ксению.

Вчера Собчак стала гостьей ток-шоу Андрея Малахова. «Посмотрел «Прямой эфир» на «России-1». Ксения, бесспорно, умница, и ее доводы очень логичны. Вызывает восхищение простота изложения мыслей, простые человеческие чувства родства, симпатии, благодарности папе... Заметьте, все благородные чувства...» - написал Садальский в соцсетях.

Кстати, мать Ксении Людмила Нарусова недавно призналась, что не сразу приняла решение дочери. «Последние три недели, наверное, были самыми тяжелыми по метаниям между выбором – удерживать ли ее, хотя я понимала, что это невозможно. В то же время как-то ее смягчить и направить тоже бесполезно. В общем, очень трудно».

Читайте также:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Собчак против «Анджелин Джоли». Ксения высказалась о естественной красоте.

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.



1 Не нравится 0 Нравится 26.10.2017 Теги: Ксения Собчак

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору