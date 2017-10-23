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Познер поддержал Собчак


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В СМИ и Сети продолжается бурное обсуждение возможного участия Ксении Собчак в президентских выборах. У звезды пока нет предвыборной программы, однако некоторые публичные персоны поддержали инициативу Ксении. И среди поддержавших - Владимир Познер.

«Ксения Собчак поступила смело и отважно, заявил Владимир Познер и призвал поддержать ее на выборах президента», - сообщается на одном из порталов. Собчак опубликовала заметку в своем Insta и написала: «Владимир Владимирович меня действительно поддержал! Спасибо за доверие!»

Накануне Ксения пообщалась с избирателями в Краснодаре. «На встрече люди задавали много политических вопросов. Ситуация и правда непростая. Вы против того, чтобы отнимали вашу землю. Вы против того, чтобы вас "кидали" застройщики. Вы против бедности в самом богатом краю. Против вырубки заповедных лесов. Против их дворцов в любимых уголках вашего детства. Против дачи Церковных начальников среди вырубленных сосен. Вы против всего этого, и #япротив», - пояснила звезда.

Кстати, недавно писательница Лена Ленина заявила, что она не верит в победу Собчак. И обмолвилась, мол, блондинкам из «Дома-2» в политике делать нечего. «Безусловно, Собчак неглупая женщина, у нее прекрасные амбиции и достаточно самоуверенности, чтобы сворачивать горы, но, мне кажется, в политике она пуд соли не съела. Не добиваются успеха в политике люди, пришедшие с улицы. Так что желаю Ксюше не очень надеяться на победу».

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0 Не нравится 1 Нравится 23.10.2017 Теги: Ксения Собчак

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