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Жена Марьянова на грани депрессии


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Вдова Дмитрия Марьянова Ксения переживает очень сложный период. Женщина винит себя в смерти мужа. Как выясняется, за несколько дней до смерти актер жаловался супруге на боли, но Ксения не стала принимать серьезные меры.

Марьянов скончался 15 октября. Сейчас следствие ведет проверку, и среди основных версий: «Несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

Незадолго до трагедии артист обратился в частный реабилитационный центр, однако в момент, когда Дмитрию стало плохо, сотрудники центра не смогли оказать ему квалифицированную помощь, была вызвана скорая, однако диспетчер уточнила, что быстро врачи приехать не смогут. Причиной смерти актера стала тромбоэмболия.

Как рассказала прессе актриса Любовь Толкалина, за несколько дней до смерти Марьянов пожаловался жене на «боль во всем теле». Ксения собралась ехать в клинику, позвонила в центр, но женщину заверили, что состояние Дмитрия под контролем. Теперь Ксения винит себя в произошедшем. Сейчас женщина практически не выходит из дома, возле которого постоянно дежурят представители СМИ.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 23.10.2017 Теги: Дмитрий Марьянов

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