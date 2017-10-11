Ольга Бузова объяснила, почему носит откровенные наряды

Ольга Бузова недавно вызвала шквал критики, появившись на красной дорожке мероприятия в прозрачном платье. Кто только не прокомментировал наряд звезды. Многие посоветовали Ольге тщательно выбирать одежду для выходов в свет. Однако Бузова дала достойный отпор критикам.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 10 2017 в 11:15 PDT

Телеведущая после развода с головой окунулась в шоу-бизнес, девушка стала снимать клипы и выступать с концертами. Ее дебютный сольный альбом мгновенно возглавил российский iTunes. Однако столь стремительный успех Бузовой нравится не всем. Критики придираются не только к творчеству исполнительницы, но и к выбору ее нарядов.

В конце сентября на церемонии вручения наград Russian Musicboх звезда появилась в весьма провокационном "голом" платье. Особо поразило публику то обстоятельство, что Ольга не надела бюстгальтер. Актриса Яна Поплавская даже сравнила звезду с женщиной из борделя. Однако Ольга пояснила, что это сценический образ.

«Почему Мадонне, Рианне, Бейонсе, когда они выходят в откровенном наряде, ни один человек не говорит, что они женщины легкого поведения? Я на сцене нахожусь, я артистка!» - отмечает Бузова.

Девушка напомнила, что ей всего лишь 31 год и на пенсию она пока не собирается. «Я молодая, красивая, свободная девушка. Будет время, когда я стану носить юбки до колен, а после 80 лет и длиннее юбочку придется надевать. Но если я сейчас шикарно выгляжу, у меня потрясающая фигура, почему я не могу ее демонстрировать? Нет уж, я буду продолжать радовать поклонников и нарядами, и песнями».

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