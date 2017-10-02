Савичева анонсировала новую программу
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Она почти год провела в Португалии и стала мамой. На прошлой неделе появились слухи о возвращении Юлии Савичевой в Москву вместе с дочерью и мужем. И слухи подтвердились.
Савичева опубликовала в соцсетях пост, который можно расценивать как официальное сообщение о возобновлении работы. «Как же приятно, что есть вещи, которые совершенно не меняются. Очень переживала, что за год многое изменится. Мы дома. Моя команда в сборе. Новая программа на подходе. Как же я по всем соскучилась! Привет, мои дорогие», – написала артистка.
Поклонники обрадовались: «С возвращением», «Ты такая хорошая и добрая», «Когда выйдет очередной хит?», «Мы очень скучали, сильно ждем».
Напомним, в августе Юлия родила первенца. Девочку назвали Анной. О появлении девочки первым сообщил продюсер артистки Максим Фадеев: «Пришло время открыться. Хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У Юли Савичевой родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты, у нас Юля «рожала» каждый месяц».
Судя по постам певицы, она решила не задерживаться к декретном отпуске. Впрочем, пока Юлия не торопится выходить в свет, не уточняет дату первого выступления или премьеры новой песни.
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